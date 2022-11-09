Tema Vakfı Karaman Temsilciliği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tema Vakfı Karaman Temsilciliği açıldı

AA

Tema Vakfı Karaman Temsilciliği açıldı

KARAMAN (AA) - TEMA Vakfı Karaman İl Temsilciliği ofisi törenle açıldı.

Mansurdede Mahallesi 72. Sokak'taki temsilciliğin açılışına Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, daire müdürleri, TEMA gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ataç yaptığı konuşmada, Karaman'ın kendileri için çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Karaman'ın kömürle değil tarımla, gıdayla tanıtmak istediklerini ifade eden Ataç, şunları kaydetti:

"Buradaki bisküvi fabrikaların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Meyve suyu konsantre fabrikamızın buraya ne kadar büyük değer kattığını biliyoruz. Ne yazık ki toplum bir santimetre toprağın 500 yılda oluştuğunu unutuyor. Belki de müfredata sokmalıyız. Dolayısıyla ne yazık ki bizim toprağı yıpratma ve yok etme süremiz toprağın oluşma hızının neredeyse 50 kat üzerinde."

Konuşmaların ardından Ataç, destekçilere teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor salonunda yaklaşık 3 ton bisküvi kullanılarak buğday başağı motifi yapılıyor
YEREL HABERLER Spor salonunda yaklaşık 3 ton bisküvi kullanılarak ...
AK Parti İl yönetiminden köy ziyaretleri
YEREL HABERLER AK Parti İl yönetiminden köy ziyaretleri
Karaman'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Karaman'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.