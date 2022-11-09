Tema Vakfı Karaman Temsilciliği açıldı

KARAMAN (AA) - TEMA Vakfı Karaman İl Temsilciliği ofisi törenle açıldı.

Mansurdede Mahallesi 72. Sokak'taki temsilciliğin açılışına Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, daire müdürleri, TEMA gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ataç yaptığı konuşmada, Karaman'ın kendileri için çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Karaman'ın kömürle değil tarımla, gıdayla tanıtmak istediklerini ifade eden Ataç, şunları kaydetti:

"Buradaki bisküvi fabrikaların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Meyve suyu konsantre fabrikamızın buraya ne kadar büyük değer kattığını biliyoruz. Ne yazık ki toplum bir santimetre toprağın 500 yılda oluştuğunu unutuyor. Belki de müfredata sokmalıyız. Dolayısıyla ne yazık ki bizim toprağı yıpratma ve yok etme süremiz toprağın oluşma hızının neredeyse 50 kat üzerinde."



Konuşmaların ardından Ataç, destekçilere teşekkür plaketi verdi.

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