Karaman Valisi Akkoyun'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akkoyun, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ülkesine ve milletine adayarak, içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güçle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini belirtti.

Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde elde edilen kazanımların hedefe kararlılıkla yüründüğünün en bariz ispatı olduğunu vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak için kadim birikimimiz ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla bugüne kadar var gücümüzle çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle ebediyete irtihalinin 84'üncü senesinde istiklal mücadelemizin başkumandanı, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile cennet vatanımız, ay yıldızlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve şükranla yad ediyorum."

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