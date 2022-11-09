Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı masajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde saygı, şükran ve rahmetle andıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşının başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, cephelerde gösterdiği üstün başarısının yanı sıra engin ileri görüşlülüğü ve devlet adamlılığıyla da dünyanın en önemli liderlerinden birisi olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Ulu önder Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ve özlemle yad ediyor, vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum."

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