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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da 130 firmanın katılımıyla Tarım Fuarı açıldı

AA

Karaman'da 130 firmanın katılımıyla Tarım Fuarı açıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da Tarım Fuarı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Karaman'ın bereketli ve tarıma elverişli topraklarıyla önemli tahıl merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Karaman'ın bu avantajını, ürünlerin ekiminden, hasadına ve depolanmasına kadar yenilikçi, modern bir tarım anlayışıyla birleştirdiği takdirde kalıcı başarıları yakalayabileceğini aktaran Akkoyun, "Esasen güçlü bir ülke ve devlet olmanın şartlarından biri de hiç şüphe yok ki tarım, hayvancılık ve gıda gibi alanlarda kendi kendine yeten, bu ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilen bir anlayıştır. Tarım, hayvancılık ve gıda insanlık tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de su, enerji ve teknolojiyle beraber stratejik ehemmiyetini devam ettirmektedir." diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye olarak bugüne kadar her alanda olduğu gibi tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında da hız kesmeden çalışmaya, üretmeye devam edildiğini anlatan Akkoyun, "Yüzyıllık hedeflerimize geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla emin adımlarla ilerliyoruz. Bu bağlamda Karaman'da tarım, hayvancılık ve gıda alanında birçok iç ve dış kaynaklı proje gerçekleşmiştir. Çalışmalarımız bıkmadan, usanmadan devam edecektir." ifadesini kullandı.

130 firmanın katıldığı fuar, cumartesiye kadar açık kalacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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