Jandarma kaçak kömür çıkararak sattığı ileri sürülen 2 kişiyi foto kapanla tespit edip yakaladı

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kömür çıkararak sattığı iddia edilen 2 kişiyi, bölgeye kurdukları foto kapanla tespit edip yakaladı.

Ermenek ilçesi Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, H.B ve S.D'nin Pamuklu Köyü Cenne mevkiinde kaçak kömür çıkararak sattıkları bilgisine ulaştı.



Bölgeye foto kapan kuran ekipler, şüphelileri tespit etti. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kömür çıkarken kullandıkları malzemeler ve 350 kilo çuvallanmış kömür ele geçirildi.

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