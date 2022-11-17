Karaman'da muhtarlar toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Merkez köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerdeki sorun, ihtiyaçlarını dinledi.
Valilikte düzenlenen rutin toplantıda köyleriyle ilgili muhtarların aktardığı ihtiyaçlar ilgili kurum müdürleri tarafından not alındı.
Köylerde vatandaşların refah düzeyinin daha da arttırılması hususunda muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Vali Akkoyun, muhtarların devletin köylerdeki temsilcisi, gören gözü, duyan kulağı olduğuna dikkat çekerek, muhtarlara görevlerinde başarı diledi.