Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

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KARAMAN (AA) - Karaman'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam İmaret Mahallesi 130. Sokak'ta yürüyen Ali Derman'a (28) motosikletli kişiler tarafından tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan Derman, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.



Ali Derman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Derman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.











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