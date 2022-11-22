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Karaman'daki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

AA

Karaman'daki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da sokakta yürüyen kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İmaret Mahallesi 130. Sokak'ta 17 Kasım'da, sokakta yürüyen Ali Derman'ın (28) motosikletli kişiler tarafından tabancayla ateş açılarak öldürülmesine ilişkin Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerinin silindiğini belirledi.

Bunun üzerine iş yeri sahibi Ali Alkan E'nin cep telefonunu inceleyen ekipler, bu kişinin ölen Ali Derman ile telefon görüşmelerini ve Derman'ın bulunduğu görüntüleri sildiğini belirleyerek, çalışmalar sonucu telefondaki görüntüleri ortaya çıkardı.

Şüpheli Ali Alkan E'yi gözaltına alan ekipler, olaya karıştığı belirlenen Hakan G, Hakan E. ve Nevzat Y'yi de Mersin'de yakaladı.

İddiaya göre Ali Alkan E, aralarında husumet bulunan Ali Derman'ı konuşmak için iş yerine çağırdıktan sonra Derman'ın başka bir husumetlisi Hakan G'ye de haber verdi. Bir süre sonra Hakan G'nin yönlendirmesiyle Hakan E. ve Nevzat Y. motosikletle olay yerine gitti. Motosikletteki Nevzat Y, Derman'a 14 el ateş açarak, olay yerinden kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Alkan E. ile Hakan G. "azmettirmek", Hakan E. "cinayete yardım etmek", Nevzat Y. ise "adam öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde ise motosikletle ilerleyen 2 kişinin, silahla ateş açması görülüyor. Diğer bir görüntüde ise kurşunların isabet ettiği Derman'ın düşmesi yer alıyor.

İmaret Mahallesi 130. Sokak'ta 17 Kasım'da yaşanan olayda, sokakta yürüyen Ali Derman'a motosikletli kişiler tarafından tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan Derman, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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