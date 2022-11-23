Karaman'da kış mevsimi tedbirleri değerlendirme toplantısı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında kış mevsimi tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı.



Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, kış mevsiminde olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda Vali Akkoyun, olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyenin, kendi görev alanlarına giren konularda gerekli ilave tedbirleri alması ve özellikle karla mücadele kapsamında kullanılan araç, gereç ve donanımlarının tam ve çalışır vaziyette bulunmalarının sağlanması hususunda talimatlar verdi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle enerji ve iletişim hatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalar da ele alındı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener, ilgili kurum müdürleri ve Enerji Gaz A.Ş, Türk Telekom, TEİAŞ ile MEDAŞ yetkilileri de yer aldı.

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