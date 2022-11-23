Karaman'da geri dönüşüm parkında çalışmalar başladı

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KARAMAN (AA) - Yapımında geri dönüşümden elde edilen materyallerin kullanılacağı Karaman Belediyesi tarafından yapılacak Geri Dönüşüm Parkı için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Karaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Başakşehir Mahallesi'ne geri dönüşüm parkı yapılacağı belirtildi.

2. TOKİ ve 11 Nolu Sağlık ocağı arasındaki alan üzerinde yapımına başlanan parkta yer alacak her şeyin, geri dönüşüme tabi tutulan atık malzeme ve materyallerden yapılacağının ifade edilen açıklamada, "Park içerisinde; çocukların güvenle oynayabileceği oyun grupları ve eğlence alanları, otopark, yürüyüş yolları ve kamelyalar yer alacak." denildi.

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