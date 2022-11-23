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KMÜ'de diş hekimi olacak öğrenciler için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı

AA

KMÜ'de diş hekimi olacak öğrenciler için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'nde "22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti.

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi, diş hekimliği tarihi hakkında bilgi vererek, "Beyaz önlük, saflıktır, temizliktir, güç ve sorumluluktur. Üzerindeki lekeler çalışkanlık ve gururdur, düğmeleri zahmet ve özveridir. Beyaz önlük tecrübe ve bilgeliktir. Beyaz önlük giymek diş hekimliğinin ilk göstergesidir. Bu meşakkatli yolda hepinize başarılar diliyorum." dedi.

KMÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş da beyaz önlüğün önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bütün renkler aynı hızda kirlenir fakat beyaz renk kiri daha çabuk gösterir. Beyaz önlüğün üzerine düşen kan onun şerefidir. O kan, çalışmanın ve hastaya hizmetin işaretidir. Beyaz önlüğün beyazlığını korudukça önlüğün şanını ve şerefini de korumuş olacaksınız. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Ecza Holding bünyesinde yer alan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın bağışları ile yapıldı. Böylesine güzel ve faydalı bir fakültenin kurularak KMÜ ve Karama'ın hizmetine sunulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Öğrencilerin hazırladığı slayt gösterisi ve müzik dinletisi ile devam eden program, öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ile son buldu.

Törene KMÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi, Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Mete Algen, Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Fatih Kutsal, il ve üniversite protokolü ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

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