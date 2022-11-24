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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Müdürü Çalışkan'dan şehit öğretmen ailelerine ziyaret

AA

İl Müdürü Çalışkan'dan şehit öğretmen ailelerine ziyaret

KARAMAN (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İl Millİ Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, şehit öğretmenler Hamza Çetin ile Ahmet Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

Şehit Öğretmen Hamza Çetin'in babası Hasan Tahsin Çetin ile Şehit Öğretmen Ahmet Sarı'nın eşi Zeliha Sarı’nın evine gerçekleştirilen ziyarette İl Müdürü Çalışkan, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Çalışkan ziyaretlerde şehitliğin yüksek bir mertebe olduğunu ifade ederek, milletimizin görevini yerine getirme adına canından vazgeçen şehitlere her zaman minnettar olduğunu, onları daima hatırlayacağını belirtti.

Şehit öğretmenin babası Hasan Tahsin Çetin ile Şehit Öğretmen Ahmet Sarı'nın eşi Zeliha Sarı, kendilerini unutmayan tüm öğretmen camiasına teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.

Ziyaretler, İl Müdürü Çalışkan’ın şehit ailelerine çiçek vermesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

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