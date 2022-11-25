KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Coştu, parti il binasında düzenlenen toplantıda, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bildirdi.

Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammüllerinin olmadığını aktaran Coştu, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.”





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