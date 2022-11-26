Karamanda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman'da Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Akkoyun, her bir kuruma çok önemli görevler düştüğünü söyledi.
Bütün kurumların bağımlılıkla mücadele konusunda gayretle ve özveriyle çalışması gerektiğini vurgulayan Akkoyun, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti.
Toplantıda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda 11 maddelik karar alındı.
Toplantıda ilgili kurumlar tarafından sunumlar yapıldı, kurum amirleri ve akademisyenler konuyla ilgili görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı.
Toplantıya Belediye Başkan Vekili Eyüp Hüsamettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Dursun Odabaşı, kurum amirleri, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.