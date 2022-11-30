Diyaliz hastası kocasını böbreğini vererek hayata bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyaliz hastası kocasını böbreğini vererek hayata bağladı

AA

Diyaliz hastası kocasını böbreğini vererek hayata bağladı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Tuğba Çetindere, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren eşine böbreğini verdi.

Tuğba Çetindere ile 27 yıl önce evlenen 47 yaşındaki Ali İhsan Çetindere için bir süre önce böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz süreci başladı.

Eşinin yaşadığı sıkıntıya ve çektiği acıya yakından şahit olan 46 yaşındaki Tuğba Çetindere, eşine böbreğini verebileceğini belirtti. Tetkiklerin ardından üç ay önce Çetindere'den alınan böbrek kocasına nakledildi.

Eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Tuğba Çetindere, AA muhabirine, ortaokul yıllarında tanıştıkları eşiyle birbirlerine olan sevgilerinin ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi.

Eşinin uzun süredir şeker hastası olduğunu, bu yılın başında ise böbrek yetmezliği yaşamaya başladığını aktaran Çetindere, çok zor bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Hayat kalitesinin düşmemesi ve hayata tutunması için eşinin böbrek nakli olması gerektiğini anlatan Tuğba Çetindere, şöyle konuştu:

"Bu süreçte tıp fakültesinde ve bilgisayar mühendisliğinde okuyan kızlarımız da bize çok destek verdi. Şartlar uyarsa eşime seve seve böbreğimi verebileceğimi söyledim. Hiç tereddüt etmedim. Ailem için değil böbrek, kalbimi bile veririm. Üç ay önce gerçekleşen nakil sonrası bir zorluk yaşamadık. İkimizin de sağlık durumu iyi. Bir sınav yaşadık. Başarılı olduğumuza inanıyorum.

İnsan tek böbrekle yaşayabilir fakat sevdiği biri acı çekerken yaşamak çok zor. Biz iyi günde kötü günde beraber olmak için imza attık. Eşim benim ilk aşkım. Beni hiç üzmedi. Hayatı paylaştığımız gibi böbreklerimizi de paylaşıyoruz. Ben aynı durumda olsaydım o da benim için aynısını yapardı."

- "Anne, babalar çocukları için feryat ediyor"

Hastanelerde çok sayıda organ nakli bekleyen hasta olduğunu vurgulayan Çetindere, "Burada belki görmüyoruz ama hastanelerde nakil bekleyen insanları görüyorsunuz. Anne, babalar çocukları için feryat ediyor. Organ bekleyen insanların yaşamasına vesile olun, bir hayat kurtarın." çağrısını yaptı.

Tuğba Çetindere, yeni evlenenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Şimdi gençler hızlı düşünüyor, çok çabuk karar veriyorlar. Olumsuzluk gördüklerinde hemen yılıyorlar. Sabretmeyi bilmiyorlar. Yokluk yaşadık, sıkıntı yaşadık. Uyum süreci yaşadık. Her ne kadar birbirimizi sevsek de ayrı ayrı insanlarız. Şunu unutmamak gerekir ki sevginin aşamayacağı engel yok."

- "Sevgi, hayatı paylaşmak bu olsa gerek"

Ali İhsan Çetindere de evlilikleri boyunca eşiyle birbirlerine olan sevgilerinin hep kendilerini ayakta tuttuğunu belirterek, şunları aktardı:

"Rahatsızlığım hızla ilerledi. Bu süreç 8 ay sürdü. İnsan ister istemez üzülüyor. Eşim üzüntümü hissetmiş. 'Üzülme. Dünyanın sonu değil, gerekirse sana böbreğimin birini veririm.' dedi. İlk önce eşimin benim yüzünden zarar görmesini istemedim. Hala inanamıyorum. Hatta doktorum, 'Eşine dua et.' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sevgi, hayatı paylaşmak bu olsa gerek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Karaman'da kaçak içki operasyonu
Karaman'da Tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaraları FPV dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Karaman'da Tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.