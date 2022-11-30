Diyaliz hastası kocasını böbreğini vererek hayata bağladı

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Tuğba Çetindere, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren eşine böbreğini verdi.

Tuğba Çetindere ile 27 yıl önce evlenen 47 yaşındaki Ali İhsan Çetindere için bir süre önce böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz süreci başladı.

Eşinin yaşadığı sıkıntıya ve çektiği acıya yakından şahit olan 46 yaşındaki Tuğba Çetindere, eşine böbreğini verebileceğini belirtti. Tetkiklerin ardından üç ay önce Çetindere'den alınan böbrek kocasına nakledildi.

Eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Tuğba Çetindere, AA muhabirine, ortaokul yıllarında tanıştıkları eşiyle birbirlerine olan sevgilerinin ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi.

Eşinin uzun süredir şeker hastası olduğunu, bu yılın başında ise böbrek yetmezliği yaşamaya başladığını aktaran Çetindere, çok zor bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Hayat kalitesinin düşmemesi ve hayata tutunması için eşinin böbrek nakli olması gerektiğini anlatan Tuğba Çetindere, şöyle konuştu:

"Bu süreçte tıp fakültesinde ve bilgisayar mühendisliğinde okuyan kızlarımız da bize çok destek verdi. Şartlar uyarsa eşime seve seve böbreğimi verebileceğimi söyledim. Hiç tereddüt etmedim. Ailem için değil böbrek, kalbimi bile veririm. Üç ay önce gerçekleşen nakil sonrası bir zorluk yaşamadık. İkimizin de sağlık durumu iyi. Bir sınav yaşadık. Başarılı olduğumuza inanıyorum.

İnsan tek böbrekle yaşayabilir fakat sevdiği biri acı çekerken yaşamak çok zor. Biz iyi günde kötü günde beraber olmak için imza attık. Eşim benim ilk aşkım. Beni hiç üzmedi. Hayatı paylaştığımız gibi böbreklerimizi de paylaşıyoruz. Ben aynı durumda olsaydım o da benim için aynısını yapardı."

- "Anne, babalar çocukları için feryat ediyor"

Hastanelerde çok sayıda organ nakli bekleyen hasta olduğunu vurgulayan Çetindere, "Burada belki görmüyoruz ama hastanelerde nakil bekleyen insanları görüyorsunuz. Anne, babalar çocukları için feryat ediyor. Organ bekleyen insanların yaşamasına vesile olun, bir hayat kurtarın." çağrısını yaptı.

Tuğba Çetindere, yeni evlenenlere de şu tavsiyelerde bulundu:



"Şimdi gençler hızlı düşünüyor, çok çabuk karar veriyorlar. Olumsuzluk gördüklerinde hemen yılıyorlar. Sabretmeyi bilmiyorlar. Yokluk yaşadık, sıkıntı yaşadık. Uyum süreci yaşadık. Her ne kadar birbirimizi sevsek de ayrı ayrı insanlarız. Şunu unutmamak gerekir ki sevginin aşamayacağı engel yok."

- "Sevgi, hayatı paylaşmak bu olsa gerek"

Ali İhsan Çetindere de evlilikleri boyunca eşiyle birbirlerine olan sevgilerinin hep kendilerini ayakta tuttuğunu belirterek, şunları aktardı:



"Rahatsızlığım hızla ilerledi. Bu süreç 8 ay sürdü. İnsan ister istemez üzülüyor. Eşim üzüntümü hissetmiş. 'Üzülme. Dünyanın sonu değil, gerekirse sana böbreğimin birini veririm.' dedi. İlk önce eşimin benim yüzünden zarar görmesini istemedim. Hala inanamıyorum. Hatta doktorum, 'Eşine dua et.' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sevgi, hayatı paylaşmak bu olsa gerek."

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