Karaman Belediyesince düzenleme çalışmaları sürüyor

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesinin kentteki düzenleme çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler, Karaman Şehir Müzesi arkasında yer alan, daha önce bozuk ve kullanışsız durumda olan yaklaşık 2 bin 600 metrekare büyüklüğündeki otoparkta düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Otopark alanı kilitli taşla kaplanırken çevresinde de yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor. Diğer yandan, Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda sağlıklı yol projesi kapsamında yapımı devam eden bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor. Siyahser Mahallesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi'ni kapsayan yol ve yürüyüş yolu çalışmaları sürdürülüyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.