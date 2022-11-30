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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Anadolu Mektebi öğrencileri, Mustafa Kutlu'yu anlattı

AA

Karaman Anadolu Mektebi öğrencileri, Mustafa Kutlu'yu anlattı

KARAMAN (AA) - Karaman'da ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından, Mustafa Kutlu paneli gerçekleştirildi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, KMÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve Anadolu Mektebi Okul Koordinatörü Yakup Özkaraalp'in sunuculuğu ve Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi Türkan Yardımcı'nın başkanlığında yapılan panelde, Mustafa Kutlu'nun eserleri üzerinden öğrencilerin hazırladığı tebliğ metinleri dinleyicilerle paylaşıldı.

Program sonunda panel değerlendirmesini yapan Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, Mustafa Kutlu ve eserlerine dair bilgilendirmelerde bulunarak Mustafa Kutlu’nun çok yönlü, zengin bir kişiliğinin olduğuna dikkat çekti.

Anadolu Mektebi’nin çalışmalarıyla bir hikaye yazdığını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin panel metinlerinde de gördük ki Mustafa Kutlu resimden, günlük hayatta gördüklerinden beslenir. Öğrencilerimizin çıkarımları hayata bakış açılarının değiştiğinin göstergesi. Mutluluğun, bir başkasının mutluluğunun etkisi, huzur, Anadolu, Anadolu insanımızın yaşantısı, öğrencilerimizin eserlerde dikkatini çeken öncelikli unsurlar olmuş. Anadolu Mektebi’nin programlarına katılmaktan memnuniyet duyuyor ve çok istifa ediyorum. Emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

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