KMÜ Rektörü Karaman öğrenci toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman, öğrenci topluluklarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Karaman, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini isteyen Karaman, şunları kaydetti:

"Diplomalarımızın yanı sıra ilgi alanlarınıza göre kendinizi yetiştirin. Kendi alanlarınızda toplumun ihtiyaçlarına dönük hem akademik hem de sosyal faaliyetler yapmaya özen gösterin. Üniversite-şehir bütünleşmesini sağlayacak etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Bizler sizlere bu konuda destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yönetim ve öğrenciler arasında irtibat sağlamak da siz temsilcilerin sorumluluğunda. Olumlu ya da olumsuz her durum bizi ve sizleri ilgilendirir. Üniversite iyi olduğunda herkes mutlu olur. Üniversite hepimizin ortak paydasıdır. Bizler milli manevi değerlere sahip, çağın gerekliliğine göre yetişmiş gençler yetiştirmek istiyoruz.”

Karaman, konuşmasının ardından topluluk temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Öğrencilerin kendilerini ve topluluklarını tanıttığı program, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

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