KMÜ Rektörü Karaman öğrenci toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ Rektörü Karaman öğrenci toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi

AA

KMÜ Rektörü Karaman öğrenci toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman, öğrenci topluluklarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Karaman, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini isteyen Karaman, şunları kaydetti:

"Diplomalarımızın yanı sıra ilgi alanlarınıza göre kendinizi yetiştirin. Kendi alanlarınızda toplumun ihtiyaçlarına dönük hem akademik hem de sosyal faaliyetler yapmaya özen gösterin. Üniversite-şehir bütünleşmesini sağlayacak etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Bizler sizlere bu konuda destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yönetim ve öğrenciler arasında irtibat sağlamak da siz temsilcilerin sorumluluğunda. Olumlu ya da olumsuz her durum bizi ve sizleri ilgilendirir. Üniversite iyi olduğunda herkes mutlu olur. Üniversite hepimizin ortak paydasıdır. Bizler milli manevi değerlere sahip, çağın gerekliliğine göre yetişmiş gençler yetiştirmek istiyoruz.”

Karaman, konuşmasının ardından topluluk temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Öğrencilerin kendilerini ve topluluklarını tanıttığı program, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman Anadolu Mektebi öğrencileri, Mustafa Kutlu'yu anlattı
YEREL HABERLER Karaman Anadolu Mektebi öğrencileri, Mustafa Kutlu'yu ...
Karaman Belediyesince düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaman Belediyesince düzenleme çalışmaları sürüyor
Diyaliz hastası kocasını böbreğini vererek hayata bağladı
YEREL HABERLER Diyaliz hastası kocasını böbreğini vererek hayata ...
Karaman'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Karaman'da kaçak içki operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.