Karaman'da elindeki tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde elindeki tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalandı.

Güneyyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Güneyyurt Beldesi Kışlacık Mahallesi'nde ikamet eden A. A'nın( 43) elinde bulunan bir heykeli Antalya'ya götürüp satacağı bilgisine ulaştı.

Ermenek Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin evinde yapılan aramada 14 santimetre uzunluğunda, Roma Dönemi'ne ait olduğu sanılan kadın heykeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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