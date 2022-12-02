KMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Karaman, elma bahçelerinde incelemelerde bulundu

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversite bünyesinde yer alan elma bahçelerini gezerek, çalışmaları yerinde inceledi.

Karaman, gazetecilere, üniversite bünyesindeki bahçede özel meteoroloji istasyonu, tam otomasyonlu sulama ve gübreleme sistemleri, örtü sistemleri gibi altyapılarla oluşturulmasıyla bölgede yoğun olarak yetiştirilen türler üzerine çalışmaların yoğunlaşacağını belirtti.



Tesisin tamamlanmasının ardından bölge üreticilerinin ihtiyaçlarına da cevap verileceğini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Edindiğimiz tecrübeler neticesinde de bilgi ve teknolojiyle bütünleşen yetiştirme tekniği çalışmaları uygulanarak gerek üniversitemizde bulunan ilgili bölüm öğrencilerinin, gerekse bölge üreticilerinin budama, fertigasyon, ilaçlama, hasat gibi ihtiyaç duyulan konularda uygulamalı eğitimleri planlanıyoruz. Özellikle üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu bitki hastalık ve zararlılarının biyolojik döngüsünün takip edilerek erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, daha etkili gübre uygulama tekniklerinin geliştirilmesi, bölgede performansı yüksek çeşitlerin belirlenmesi ve adaptasyon gibi konularda destek sunacağız. Tesisimiz ayrıca Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi için altyapı sağlayacak."

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