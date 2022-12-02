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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığında konuştu:

KARAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurt anlamında dünyada en gelişkin standartlar Türkiye'de. 2000'li yılların başında, yurt başvurusu yapan 100 gencimizden sadece 10-15'i anca yerleşirken, bugün gelinen noktada başvuran her gencimizi yurda yerleştirdik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, AK Parti olarak, hizmet ve genç odaklı siyasetle Türkiye yüzyılına damgalarını vuracaklarını söyledi.

AK Parti olarak bu ülkenin daha yüksek standartlara ulaşmasını sağlamak ve halkın daha müreffeh olması noktasında çaba gösterdiklerini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim sadece bu coğrafya için değil, daha adil bir dünya için gayretlerimiz var. Karaman her daim ak davanın yanında en güçlü şekilde yer almış, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle demokrasi ve kalkınma mücadelesinde AK Parti'nin yanında olmuştur. Bu süreçte, teşkilatımızın özverisi, çabası, inancı ve gayreti asla unutulmayacaktır. Karaman, ilk günkü gibi heyecan, inanç ve enerjiyle 2023'te de tüm sandıklarda mesajını tüm Türkiye'ye, dünyaya, en güçlü şekilde verecek, buna inanıyorum."

Kasapoğlu, Türkiye'nin bu süreçte her alanında olduğu gibi gençlik ve spor alanında da önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldan beri sağlıkta, eğitimde, sanayide, ulaşımda nasıl büyük kazanımlar elde edildiyse, gençlik ve spor alanında da büyük bir devrim gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Son dönemde sadece bölgemizde değil, dünyanın adeta kilitlendiği bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi güçlü liderliğiyle, vizyonuyla krizleri çok iyi yönetti. Türkiye'nin bu anlamdaki dik duruşu, adalet mesajı, dünyanın beşten büyük olduğuna dair vurgusu her geçen gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve onun vizyonuyla, dik duruşuyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu genç odaklı siyasetin en güzel ve en somut örneklerini ortaya koyan bir hareket olduğunu belirtti.

Son 20 yılda gençlerin önündeki engelleri nasıl kaldırdıklarını hep birlikte gördüklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Fırsat eşitliği ilkemizi, nasıl bu ülkenin tüm evlatları için eğitimde, sağlıkta, ekonomide sağlarız düşüncesiyle, hep bunları gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olduk. İşte yurtlarımız 850 bin kapasiteyle gençlerimizin hizmetinde. Yurt anlamında dünyada en gelişkin standartlar Türkiye'de. 2000'li yılların başında, yurt başvurusu yapan 100 gencimizden sadece 10-15'i anca yerleşirken, bugün gelinen noktada başvuran her gencimizi yurda yerleştirdik. Bu büyük bir devrim. Bu genç odaklı AK Parti siyasetinin eseridir, bu bir inanmışlığın, bir gayretin ve çalışmanın eseridir. Elbette duracak mıyız? Durmayacağız. Bizim her şeyden önce felsefemizde ne var? 'İki günü eşit olan ziyandadır' inancı var. İlkelerimizde ne var? 'Durmak yok yola devam' var. O yüzden halkımızın talebi ihtiyacı neyse, ne gerekiyorsa hiçbir konjonktürel sürece takılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

- "2023'teki güçlü çıkışımızla aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz"

Kasapoğlu, dünyanın, büyük bir sıkıntılı süreçten geçtiğini, her şeye rağmen ülke olarak hızlarını kesmediklerini dile getirdi.

Bu anlamda hiçbir yatırımdan geri adım atmadıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "İşte bugün çok amaçlı salonumuzu hizmete açacağız. Önümdeki aylarda Karaman Stadımızı birlikte açacağız. Devam eden yatırımlarımız, yeni projelerimiz var. Biz, yeter ki milletimizden ilham alalım, milletimizden güç alalım. İnşallah Türkiye yüzyılına, AK Parti olarak hizmet odaklı, genç odaklı siyasetimizle ve eser siyasetiyle damgamızı vuracağız. Türkiye yüzyılında, Cumhur İttifakı olarak 2023'teki güçlü çıkışımızla aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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