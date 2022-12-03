AA Muhabiri Mehmet Çetin'in acı günü

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KARAMAN (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Karaman Muhabiri Mehmet Çetin'in vefat eden ağabeyi toprağa verildi.

Ömer Çetin (64) geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti.

Karaman Devlet Hastanesi morgundan alınan Çetin'in cenazesi, merkeze bağlı Çukurbağ köyüne getirildi.

Çetin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya ve vatandaşlar katıldı.

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