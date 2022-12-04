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Karaman'da 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA

Karaman'da 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı 2 kişiyi silahla öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı'nda A.S. ile Ali Atakan Y. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.S, Ali Atakan Y'yi göğüs kısmından silahla yaraladı.

Yakınında bulunan polis merkezine giderek ekiplerden yardım isteyen Ali Atakan Y, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu Gevher Hatun Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli A.S'nin ifadesinde Urgan Mahallesi'ndeki taş ocakları mevkisinde 2 kişiyi öldürdüğünü söylemesi üzerine bölgeye giden ekipler, Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan'ın (35) cesetlerini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından Çaltı ile Ulushan'ın cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Atakan Y’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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