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MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

AA

MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

KARAMAN (AA) - MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ünüvar, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar şerefle sürdürdüğü il başkanlığı görevinden, partisinden Karaman milletvekili aday adayı olmak niyetiyle istifa ettiğini belirtti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin takdir ve talimatlarıyla 2014 yılında merkez ilçe başkanı olarak başlayıp, 2019'da ise yine Genel Başkanının takdirleriyle il başkanı olarak devam ettiğini anlatan Ünüvar, şöyle konuştu:

"Büyüğümüzün il başkanları toplantısında vermiş oldukları talimatları doğrultusunda, MHP Parti Tüzüğü'nün 94. maddesine istinaden 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak niyetiyle ayrılmış bulunmaktayım. Ülkücü olmanın vakar ve sorumluluğunu taşıdıklarına gönülden inandığım, teşkilat kadrolarımızın, yerel yönetim kadrolarımızın, ülkü ocaklarımızın ve sendikalarımızın tıpkı şimdi olduğu gibi göreve gelecek yeni il başkanımızın etrafında da birleşmesi yegane arzumdur. Bundan sonraki süreçte tüm ülküdaşlarım gibi Genel Başkanımın, partimin ve teşkilatımın emrinde olacağımı ifade etmek isterim."

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