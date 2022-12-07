Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Çayır, kentteki kış sezonu hazırlıklarını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Çayır, kentteki kış sezonu hazırlıklarını değerlendirdi

AA

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Çayır, kentteki kış sezonu hazırlıklarını değerlendirdi

KARAMAN (AA) - Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, kış sezonu için yayla yollarında yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Çayır, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, kentte 2022'de yapılan yatırımları anlattı.

Kış sezonu hazırlıkları kapsamında 158 köyde karla mücadele çalışması yapıldığını aktaran Çayır, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalarda köylerimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolları açmakta zaman zaman sıkıntılar çekiyoruz. Bu nedenle çobanlarımızın kış mevsiminde köylerine yakın ve rakımı daha düşük bölgelerinde hayvanlarını otlatmalarını istiyoruz. "

Çayır, karla mücadele döneminde yaylalardan keyfi olarak inmeyenlerin kurtarılması için İl Özel İdaresi'nin yapacağı masrafın yüzde 50'isinin tahsil edilmesi için meclis kararı alınacağını ifade etti.

Basın açıklamasına, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti
YEREL HABERLER MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar milletvekili aday ...
GÜNCELLEME - Karaman'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Karaman'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ...
MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar istifa etti
YEREL HABERLER MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar istifa etti
2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı; 3 kişiyi daha öldürmesini polis engelledi (2)
YEREL HABERLER 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı; 3 kişiyi daha ...
Karaman'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Karaman'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaraladığı öne ...
(Görüntülü) 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 1 KİŞİYİ YARALADI; 3 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMESİNİ POLİS ENGELLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 1 KİŞİYİ YARALADI; 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.