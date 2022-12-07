Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Çayır, kentteki kış sezonu hazırlıklarını değerlendirdi

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, kış sezonu için yayla yollarında yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Çayır, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, kentte 2022'de yapılan yatırımları anlattı.

Kış sezonu hazırlıkları kapsamında 158 köyde karla mücadele çalışması yapıldığını aktaran Çayır, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalarda köylerimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolları açmakta zaman zaman sıkıntılar çekiyoruz. Bu nedenle çobanlarımızın kış mevsiminde köylerine yakın ve rakımı daha düşük bölgelerinde hayvanlarını otlatmalarını istiyoruz. "

Çayır, karla mücadele döneminde yaylalardan keyfi olarak inmeyenlerin kurtarılması için İl Özel İdaresi'nin yapacağı masrafın yüzde 50'isinin tahsil edilmesi için meclis kararı alınacağını ifade etti.

Basın açıklamasına, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez de katıldı.



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