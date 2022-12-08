Karaman Valisi Akkoyun, Yollarbaşı Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Yollarbaşı Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Akkoyun, merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki tesiste öğrenciler ve halk eğitim kursiyerleri ile bir araya gelip, sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'dan merkez faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Akkoyun, burada, "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında kullanılmayan köy okulların yaşam merkezlerine dönüştürülerek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve kurs merkezi gibi eğitim kurumları olarak faaliyet gösterdiğini anlattı.

Akkoyun, proje ile öğrenciler ve ebeveynlerinin aynı ortamda eğitim aldıklarını belirtti.

Ziyarette Vali Akkoyun'a İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ile kurum amirleri eşlik etti.



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