Karaman'da 8 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

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KARAMAN (AA) - Karaman'da farklı eğitim kademelerinde yaklaşık 8 bin öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman TOBB Fen Lisesi'nde gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımının yapıldığını söyledi.

Karaman'da da 8 bin öğrencinin ücretsiz yemek imkanından faydalandığını aktaran Çalışkan, "Bunların büyük bir çoğunluğu taşımalı, pansiyonda kalan, özel eğitim ve anaokulu öğrencilerimiz olmak üzere devam etmektedir. Yemeklerin ücretsiz sunulması bir fırsattır. Biz bunun felsefe olarak öğrencilerin faydalanması anlamında şüphesiz sunumuna da dikkat ediyoruz."

TOBB Fen Lisesi öğrencisi Gülbahar Özdemir de yemeklerin lezzetli olduğunu ifade etti.

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