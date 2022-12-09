Karaman'da çiftçilere fidan dağıtıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere zeytin, hurma ve badem fidanı dağıtımı yapıldı.



Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Özel İdaresinde düzenlenen programda, yaklaşık 80 bin fidanı çiftçilere teslim edeceklerini söyledi.

Çiftçilere devlet tarafından her zaman destek verildiğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu fidanlar yüzde 75 devlet katkısı, yüzde 25 gibi cüzi katkıyla da çiftçimiz fidanları teslim alacaklar. 1 milyon civarında da İl Özel İdaremiz tarafından katkı sağlandı. Yıl içerisinde gerek ürün öncesinde gerek ürün sonrasında gerekli destekler veriliyor. Geride bıraktığımız sene de ciddi bir bereket, üretim bolluğu yaşadık. Çiftçimiz mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Gerek hava şartları gerekse yağış miktarları anlamında geçtiğimiz sezon çiftçilerimizin yüzü güldü. Devletimizin de mazot, gübre ve diğer birçok kalemde destekleri de çiftçilerimizin elini güçlendirmesi, gücünü artırması anlamında çok önemli."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ise fidanların yüzde 75 İl Özel İdaresi, yüzde 25 vatandaş katkısı ile dağıtıldığını dile getirerek, "49 bin 775 adet badem, 6 bin 269 adet hurma, 22 bin 975 adet zeytin olmak üzere toplamda 79 bin 19 fidanımızı 711 çiftçimizle buluşturuyoruz. İl Özel İdaremizden İl Genel Meclisimizin kararıyla 1 milyon 124 bin lira ödenek ayrıldı." dedi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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