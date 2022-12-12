Karaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ayak serçe parmağımızı sehpaya vurduğumuzda neden canımız çok acır?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşılaşan Salih A. ile Hakkı A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Salih A, Hakkı A'yı bıçakla yaraladı. Çıkan arbede sırasında Salih A. da bıçakla elinden yaralandı.

Hakkı A, olay yerindeki bir otomobille, Salih A. da ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hakkı A'nın kulağının bir bölümünün kesildiği, müdahaleyle yerine dikildiği öğrenildi.



İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.