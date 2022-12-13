Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman Futbol Kulübü'ne ziyaret

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 3.ligde mücadele eden Karaman Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Akkoyun ziyarette, kulübün göstermiş olduğu üstün başarının ve galibiyetler serisinin, tüm şehri mutlu ettiğini belirterek, yönetim kurulunu, teknik ekibi ve tüm futbolcuları tebrik etti.

Kulübün gerek deplasmandaki gerekse kendi sahasındaki karşılaşmalarda centilmence yüreğini ortaya koyarak mücadele ettiğini aktaran Akkoyun, hedefin şampiyonluk olduğunu ve kulübün gün geçtikçe bu hedefe daha da yaklaştığını vurguladı.

Ziyarette Akkoyun'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de eşlik etti.

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