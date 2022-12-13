Karaman'da "Okulumda KANpanya Var" etkinliği

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" etkinliği kapsamında İsmet İnönü İlkokuluna kan bağışı için stant kuruldu.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Türk Kızılay yetkilileri ve daire amirlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte okula kurulan stantlarda kan bağışında bulunulmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kan bağışının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kan bağışında bulunmanın bir insanın hayatını kurtarmakla eş değer olduğunu vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Kan vermek aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da önemlidir. Eğitim camiasının bu tür kampanyalara karşı her zaman duyarlı olduğunu ve destek verdiğini belirtmek isterim. Gerçekleşen bu tür etkinliklerle bizler bir taraftan öğrencilerimize kan bağışının önemini anlatırken diğer taraftan velilerimizi kan bağışı için okullarımıza davet ediyoruz. Burada kan bağışı kampanyasına destek veren ve görev alan herkese teşekkür ediyorum."

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