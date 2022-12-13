CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Karaman'da partililerle buluştu

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KARAMAN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Karaman'da partililerle bir araya geldi.

Nazlıaka, bir otelde düzenlenen toplantıda, Karaman'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kadın istihdamını artırabilmek için öncelikle kadının üzerindeki bakım yükünün alınması gerektiğini dile getiren Nazlıaka, tıpkı CHP'li belediyelerin yaptığı gibi kreşlerin, yaşlı bakım evlerinin, otizm ve alzheimer merkezlerinin açılması gerektiğini dile getirdi.

Nazlıaka, Millet İttifakı olarak seçimler öncesinde sıkı bir hazırlık içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hazırlıklarımız içinde 9 ayrı komisyon kuruldu. Bu noktada ortak politikalar oluşturuyoruz. İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içinde, ilk 100 günde, ilk 1000 gün ve 5 yıl içinde hangi politikalarımızı uygulayacağımız, hangi projeleri hayata geçireceğimiz çok net. Bunları çalıştık. Dolayısıyla bizim ittifak olarak birçok projemiz var. Son bir yıl içinde 100 bini aşkın yeni kadın üye kaydı yapıldı. Bir yandan gücümüzü artırırken, bir yandan da sahada parti politikalarımızı artırıyoruz."

Toplantıya, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve partililer ile davetliler katıldı.





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