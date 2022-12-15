Karaman'da "Vefatının 60. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar" konulu panel

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ile Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) tarafından "Vefatının 60. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar" konulu panel düzenlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen panele sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panel ADEM Öğrenci Topluluk Başkanı Halil Sancak'ın açış konuşmasıyla devam etti.

Sonrasında açılış konuşmasının ardından Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Nebi Uysal'ın yönlendiriciliğini yaptığı panele geçildi.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatih Özdemir ve Doç. Dr. Mert Öksüz panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde ilk olarak söz alan Uysal, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatıyla ilgili bilgi aktardı.



Öksüz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanından kesitleri katılımcılarla paylaştı.





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