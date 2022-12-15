Karaman'da ortaokullar arası yıldızlar voleybol il birinciliği müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman’da bir hafta boyunca devam eden ortaokullar arası yıldızlar voleybol il birinciliği müsabakaları oynanan final maçlarının ardından sona erdi.

Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 12 takımdan 144 sporcu birincilik mücadelesi verdi.

Maçlarda kızlar kategorisinde Özel Babaoğlu Ortaokulu birinci, Akçaşehir Ortaokulu ikinci, Özel Başarı Ortaokulu üçüncü, Makbule Orman Ortaokulu dördüncü olurken, erkeklerde Yunus Emre Ortaokulu birinci, Sabiha Gökçen Ortaokulu ikinci oldu.

Kategorilerinde dereceye girerek il birincisi olan Özel Babaoğlu Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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