Karaman'da Gönle Dokunan Sözler Sergisi açıldı

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından Gönle Dokunan Sözler Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Fuaye alanında gerçekleştirilen açılışa Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Odabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, davetliler ve öğrenciler katıldı.



Karaman, Mevlana'nın insanlara öğüt veren sözlerinin yer aldığı sergide, eserleri inceleyerek, Mevlana'yı anlamanın önemine vurgu yaptı.





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