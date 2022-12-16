Karamanlı esnaflar arabaşı gecesi etkinliğinde bir araya geldi

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KARAMAN (AA) - Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Karma Odası tarafından arabaşı gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda yapılan etkinliğe Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Selahaddin Pekoğlu, Esnaf Odaları Başkanları Mehmet Karaduman, Cemalettin Canuylasi, Mehmet Kılınç, Alaaddin Divleli, Şabettin Koçyiğit, Ali Rıza Özkan ile esnaflar katıldı.

Pekoğlu, emeği geçenlere ve etkinliğe katılan esnafa teşekkür etti.



Daha sonra katılımcılara arabaşı çorbası ikram edildi.





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