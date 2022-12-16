Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Karaman Valiliğini ziyaret etti

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KARAMAN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karaman Valiliğini ziyaret etti.

Bölgede askeri birimlerde denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Çetin, ziyarette Vali Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından karşılandı.

Çetin, karşılamada kendisine çiçek takdim eden çocuklarla fotoğraf çektirerek onlara oyuncak hediye etti.

Valiliğin "Şeref Defteri"ni imzalayan Çetin, Akkoyun ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkoyun, Çetin'e teşekkür etti.

Çetin de Karaman'a daha önce gelmek istediğini ifade ederek, "İki defa Karaman için program yapmıştık. Fakat farklı nedenlerden dolayı iptal ettik. Bugün burada olmaktan mutluyum. Karaman Türk dilinin başkenti. İnşallah Karaman'a bir özel gününde tekrar geleceğim." dedi.

Çetin, daha sonra Şehit Aileleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği ile Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Çetin'e, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.

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