Karaman Valisi Akkoyun'dan Hazreti Mevlana mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, 749. vuslat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, Anadolu'da ve tüm gönül coğrafyasında, hoşgörü, muhabbet, dostluk ve kardeşlik ortamının en büyük mimarlarından birinin hiç şüphesiz Hazreti Mevlana olduğunu belirtti.

Hazreti Mevlana'nın yaklaşık 8 asır önce yazdığı, kalplere nakşettiği her biri hikmet pınarı olan sözleri ve öğretilerinin, bir kandil misali bu toprakları ve tüm insanlığı asırlar boyunca aydınlattığını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana'dan, bütün bir dünya olarak dersler çıkardığımız takdirde, cihanda nefret yerine sevgi, ayrılık yerine birlik, düşmanlık yerine dostluk, zulüm yerine adalet, kargaşa yerine sükûnet, kibir yerine tevazu, acımasızlık yerine merhamet yer alacak ve yarınlarımız bugünlerimizden çok daha huzurlu ve müreffeh olacaktır. Rabbim bizleri gönül sultanlarımızın ilim, hikmet ve dostluk yolundan ayırmasın. Bu düşüncelerle vefatını Rabbimize vuslat kabul eden, ölüm gününü düğün günü 'şebiarus" olarak tabir eden Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Karaman'ımızda metfun bulunan muhterem valideleri Mümine Hatu'u, ağabeyini ve akrabalarını rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.