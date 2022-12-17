Karaman Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

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KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi'nin şehrin ihtiyaçları doğrultusunda asfalt, kaldırım, kavşak, refüj ve park çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Karaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi eksikliklerin giderilmesi için yoğun mesai harcayan ekiplerin, sanayi sitesindeki yeni bölgelerde asfalt çalışmaları yaptığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni açılan yolların asfalt serimi tamamlanırken, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'nde kaldırım, kent müzesi arkasındaki boş alanda da otopark çalışması devam ediyor. Öte yandan, Başakşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan ve geri dönüşüme tabi tutulan atık malzeme ve materyaller kullanılarak yapılan Geri Dönüşüm Parkı da hızlı şekilde yükseliyor. Karaman'ın önemli ulaşım güzergahlarından biri olan 100. Yıl Bulvarı'nda da, yıllardır tankerlerle sulanan refüje otomatik sulama sistemi döşenerek yeniden çimlendirme çalışması yapılıyor."

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