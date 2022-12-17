Karaman'da ATM'de unutulan parayı alan şüpheli yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da ATM'de unutulan 8 bin lirayı aldığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.



A.L. bankadaki 10 bin lirasını çekmek için işlem yaparken ATM'den günlük para çekme limitinin 8 bin lira olduğunu gördü.



Bunun üzerine A.L. işlemi iptal ettiğini sanarak bölgeden ayrılınca A.T, parayı aldı.

Hesabından 8 bin lira eksildiğini fark eden A.L'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olması üzerine A.T. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen ve zararı karşılayınca savcılıkça serbest bırakılan şüphelinin, ifadesinde parayı kumarda kaybettiğini ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.

Paranın alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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