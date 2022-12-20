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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LÖSEV'in çiftliğindeki mandalinalar köy okullarındaki çocuklara ulaştırılıyor

AA

LÖSEV'in çiftliğindeki mandalinalar köy okullarındaki çocuklara ulaştırılıyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğinde gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından toplanan mandalinalar, Karaman'da köy okullarında eğitim gören çocuklara dağıtıldı.

LÖSEV'e, 2018 yılında Seferihisar ilçesinde bir hayırsever tarafından içinde yaklaşık 12 bin meyve ağacının bulunduğu 220 dönümlük çiftlik bağışlandı.

Gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından dalından toplanan mandalinaların bir kısmı tedavi ve eğitim giderlerinin desteklenmesi için satışa sunulurken, bir kısmı da Yurdumun Köy Okullarına İyilik Düştü projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Karaman'a gelen gönüllüler, 40 köy okulundaki öğrencilere mandalinaları dağıttı.

- Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatıyorlar

Vakfın Ankara basın sorumlusu Nesibe Deniz Akşimşek, AA muhabirine, vakıf olarak kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gönüllülerin proje kapsamında mandalina dağıttığını aktaran Akşimşek, "Şu ana kadar birçok ilimizde bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bizzat arkadaşlarımızla yollara düşerek köy çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. İrtibat bürolarındaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içinde." dedi.

Akşimşek, köylerdeki çocuklara ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini, onlara vakıflarını ve kanser hastalığını anlatma fırsatı bulduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mandalinalar kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz doğal ürünler. Bugün Karaman'da köy okullarındaki çocuklarımıza mandalinalarımızı getirdik. Kanserle savaşan, mücadele eden çocuklarımıza da mandalinalarımızı götürüyoruz. Fakat biz diyoruz ki 'Her çocuk eşittir.' Bunun için mandalinalarımızı Türkiye'de köy okullarındaki çocuklarımıza ulaştırma gayreti içindeyiz."

Merkeze bağlı Güldere İlkokulu Müdürü Adem Ali Demir ise köylerinin Karaman'a 40 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Köyümüze kadar gelerek organik mandalinaları çocuklarımızla buluşturan, onların kanser ve lösemi hakkında bilinçlenmelerini sağlayan gönüllülere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için değişik bir etkinlik oldu. Memnun olduk. Herkese öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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