Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunda lale soğanları toprakla buluştu

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KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunun "Tarım Bölümü" öğrencileriyle bir araya gelerek okul bahçesine lale soğanı ekti.

Çalışkan, etkinlikte, öğrencilerin öğretmenleriyle yaptığı etkinliğin önemli olduğunu, çalışmanın öğrencilere ilerleyen süreçte güzel kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Çalışkan, "Öğrencilerimizle gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinlikte bir taraftan onları toprakla buluşturmanın keyfini yaşarken diğer taraftan ise çocuklarımızın üretime katkı sağlamasının yolunu açmış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından okul bahçesine lale soğanları ekildi.

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