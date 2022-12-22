Karaman'da okullar arası yıldızlar dart il birinciliği müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullar arası yıldızlar dart il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullar arası yıldızlar dart il birinciliği müsabakaları, 10 okuldan 54 sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 2 gün süren müsabakalarda kategorilerinde dereceye giren takımlar ise Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları'nda Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda kızlarda Karaman 100. Yıl Ortaokulu birinci, Mumine Hatun Ortaokulu ikinci, Özel Babaoğlu Ortaokulu üçüncü, Yavuz Selim Ortaokulu dördüncü olurken, erkeklerde Karaman 100. Yıl Ortaokulu birinci, Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kılbasan Ortaokulu üçüncü, Yunus Emre Ortaokulu dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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