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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) İmar Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonundaki toplantıya Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Sudurağı Belediye Başkanı Derviş Mehmet Ceyhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Bayram Güzel, Karaman Merkez İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yangöz, Karaman Belediyesi Meclis Üyesi Tamer Yıldızbaş katıldı.

Toplantıda, 2. Organize Sanayi Bölgesi imar planı değerlendirildi.

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