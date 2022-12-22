Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada S.T. (27) ve A.Y'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı.
Şüpheli S.T'nin Merkeze bağlı Akçaşehir Beldesindeki bağ evinde ve Kirişçi Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 200 gram esrar ile 5 adet uyuşturucu hap, A.Y'nin evinde ise 80 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.