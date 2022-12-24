Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da 2022 Yılı 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Tuncay Akkoyun, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddete karşı devletin tüm kurumları ile kararlı duruşunun devam ettiğine vurgu yaptı.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Akkoyun, "Kadına karşı şiddete tolerans göstermemiz mümkün değil. Artık ülke olarak kadına yönelik şiddeti gündemimizden çıkarmamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele, hemen hemen her toplantıda gündeme getirdiğimiz bir konu, köy ziyaretlerimizde ve muhtar toplantılarında konu ile ilgili hassasiyet göstermeleri konusunda talimatlarda bulunuyoruz." dedi.

Toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan genel bilgilendirme sunumunun ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalara ve KADES uygulamasının tanıtım faaliyetlerine yönelik sunum gerçekleştirildi.



Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Cumhuriyet Savcısı Kübra Duman, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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