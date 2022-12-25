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KARAMAN (AA) - Karaman'da kamyonetin arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AGE 860 plakalı çekici kamyonet, Karaman-Mersin kara yolunun 3. kilometresinde M.S.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Sürücü ve M.T. yaralandı.

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Doğan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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