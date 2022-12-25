Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, silah ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.Ş. ve H.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 5 tabanca şarjörü, 235 tabanca fişeği, 3 patlamaya hazır dinamit lokumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.