Karaman-Mersin kara yolunda kar yağışı ve sis etkili oluyor

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KARAMAN (AA) - Karaman'da kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent merkezinde gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karaman-Mersin kara yolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kozlubucak mevkisinde Karaman-Mersin kara yolu çıkışında bekleyen trafik ekipleri, büyük araçların geçişine aralıklarla, diğer araçların geçişine ise kış lastiği olması şartıyla izin veriyor.

Kar ve sis nedeniyle İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan Karayollarına bağlı 2 ekip, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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