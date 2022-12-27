GSB Karaman yurtlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronottan geriye sadece bu kaldı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında barınan öğrenciler arasında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği sportif müsabakalar kapsamında Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen GSB Karaman Yurtlar arası voleybol turnuvaları tamamlandı.



Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda 1 hafta boyunca devam eden müsabakalar da 10'u kız takımı olmak üzere toplam 17 takım, bölge şampiyonalarında Karaman'ı temsil edebilmek için mücadele etti.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada kızlarda Nefise Sultan Kız Yurdu, erkeklerde ise Piri Reis Erkek Yurdu öğrencilerinin oluşturduğu takımlar kategorilerinde şampiyon olarak, düzenlenecek bölge şampiyonalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Turnuvaya katılan tüm öğrencileri centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, düzenlenecek bölge şampiyonalarında Karaman'ı temsil edecek takımlara başarılar diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.